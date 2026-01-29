Тайного «друга» P. Diddy высмеяли из-за темного прошлого P. Diddy высмеяли за дружбу с обвиненным в насилии Тайсоном

Жители США высмеяли дружбу рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) с боксером Майком Тайсоном, сообщили в издании Radar. Журналисты напомнили, что спортсмена в прошлом также обвиняли в насилии.

В издании отметили, что накануне Тайсон поддержал исполнителя на фоне скандала с обвинениями в секс-преступлениях. Пользователи Сети назвали недопустимым упоминание Тайсона. Часть из них возмутилась происходящим, а другая — высмеяла дружбу, добавили журналисты.

Ранее адвокаты рэпера направили Netflix требование отменить релиз документального фильма «Шон Комбс: Расплата». По их словам, в проекте использованы материалы, которые принадлежат артисту и были опубликованы без разрешения. В требовании указали, что фильм снял давний оппонент P. Diddy — рэпер и актер 50 Cent (Кертис Джексон).

До этого суд в Нью-Йорке приговорил Шона Комбса к 50 месяцам тюремного заключения за организацию перевозки женщин для занятия проституцией. Представители обвинения требовали для музыкального продюсера 11 лет тюрьмы, в то время как защита просила ограничиться 14 месяцами лишения свободы.