29 января 2026 в 12:53

Малышева рассказала о неожиданной встрече с европейским президентом

Малышева рассказала, что летела с президентом Сербии Вучичем в одном самолете

Елена Малышева Елена Малышева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Елена Малышева рассказала о неожиданной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в самолете. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она сообщила, что летела с ним одним рейсом из Нью-Йорка в Белград, отметив отсутствие охраны у главы европейского государства.

Малышева призналась, что весь восьмичасовой перелет хотела подойти и поблагодарить Вучича за поддержку России. Сделать это ей удалось лишь при выходе из самолета. Врач уступила ему дорогу со словами благодарности, на что президент Сербии, свободно говорящий по-русски, ответил «Дамы — прежде всего».

Он прекрасно говорит по-русски. Скромный, высоченный, — поделилась телеведущая.

Ранее Вучич отверг обвинения политических оппонентов в резком ухудшении отношений с Россией. По словам сербского лидера, двусторонние связи между Белградом и Москвой оставались напряженными на протяжении большей части XX века. Сербский лидер подчеркнул, что никогда не ставит в упрек современной России действия советского руководства, включая голосование за санкции против Сербии в ООН в 1992 году, при этом он «всегда уважает российских друзей и соблюдает их интересы».

