Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:10

Агроном рассказала, какую пользу сугробы могут принести дачникам

Агроном Зайцева: сугробы могут служить естественным укрытием для посадок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сугробы могут стать естественным укрытием для посадок на дачах, рассказала aif.ru агроном, магистр ландшафтной архитектуры Маргарита Зайцева. Она отметила, что снег препятствует глубокому замерзанию почвы.

По словам агронома, сугробы служат природным термоизолятором. Она подчеркнула, что снег гарантирует сохранность посадкам земляники, луковичным культурам и грядкам с подзимними посевами.

Зайцева отметила, что весной талая вода также эффективно насытит почву. По ее словам, важно не допускать образования наста.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что на садовом участке необходимо создавать сугробы высотой от 60 до 80 сантиметров для надежной защиты растений от сильных морозов. По его словам, снег является ценным материалом для укрытия культур, а не отходами, которые нужно вывозить.

агрономы
сугробы
дачи
растения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.