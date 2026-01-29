Агроном рассказала, какую пользу сугробы могут принести дачникам Агроном Зайцева: сугробы могут служить естественным укрытием для посадок

Сугробы могут стать естественным укрытием для посадок на дачах, рассказала aif.ru агроном, магистр ландшафтной архитектуры Маргарита Зайцева. Она отметила, что снег препятствует глубокому замерзанию почвы.

По словам агронома, сугробы служат природным термоизолятором. Она подчеркнула, что снег гарантирует сохранность посадкам земляники, луковичным культурам и грядкам с подзимними посевами.

Зайцева отметила, что весной талая вода также эффективно насытит почву. По ее словам, важно не допускать образования наста.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что на садовом участке необходимо создавать сугробы высотой от 60 до 80 сантиметров для надежной защиты растений от сильных морозов. По его словам, снег является ценным материалом для укрытия культур, а не отходами, которые нужно вывозить.