Дачникам объяснили, нужно ли убирать сугробы на даче Депутат Чаплин: для защиты растений от морозов сугробы на даче должны быть 60 см

На садовом участке необходимо создавать сугробы высотой от 60 до 80 сантиметров для надежной защиты растений от сильных морозов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, снег является ценным материалом для укрытия культур, а не отходами, которые нужно вывозить.

Вывезти снег за пределы участка — это последнее дело. Вместо этого его нужно рассматривать как бесценный материал для защиты растений. Лучшее место для него — приствольные круги деревьев и кустарников, грядки с садовой земляникой, многолетними цветами и подзимними посевами. Снежное покрывало надежно оберегает их корни от мороза. Сугробы на участке не просто нужны, они жизненно необходимы, но только в правильных местах. Каждый дополнительный сантиметр снега повышает температуру у земли, создавая растениям комфортные условия. Для надежной защиты от морозов ниже минус двадцати градусов рекомендуется создавать сугробы высотой от 60 до 80 сантиметров, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что с косточковыми культурами, такими как слива, вишня и абрикос, нужно быть осторожнее. По словам Чаплина, эти деревья склонны к выпреванию корневой шейки, если она долго находится в сырости под толстым слоем снега. Председатель Союза дачников Подмосковья добавил, что для них высота сугроба в приствольном круге не должна превышать 40 сантиметров.

