Никаких танцев с бубном: неприхотливые цветы для мартовской рассады — всходят дружно, растут быстро

Март — идеальное время для посева цветов на рассаду, особенно если вы хотите получить крепкие растения без лишних нервов.

Для тех, кто не любит трепетать над каждым семечком, идеально подойдут бархатцы — они всходят дружно, растут быстро и прощают ошибки в уходе. Их крупные семена легко сеять, а всходы появляются уже через 4-6 дней. Цинния — еще один беспроигрышный вариант: она зацветает через 2-3 месяца после посева и радует крупными яркими соцветиями все лето.

Астра однолетняя также неприхотлива и при мартовском посеве порадует пышным цветением с середины лета до осени. Для любителей нежных красок подойдет космея, семена которой можно сеять прямо в грунт, но рассадный способ обеспечит более раннее цветение. Все неприхотливые цветы для мартовской рассады не требуют сложных условий, всходят при комнатной температуре и прощают небольшие огрехи в поливе. Никаких танцев с бубнами!

