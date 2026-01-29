Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 13:12

Экс-нардеп ответил на слухи о запрете для России бить по украинским ТЭС

Экс-нардеп Олейник: Киев не мог запретить Москве наносить удары по ТЭС

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Киев не способен запретить Москве наносить удары по теплоэлектростанциям на территории Украины, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя соответствующие слухи из украинских СМИ. По его словам, Россия вынуждена применять ответные меры на атаки ВСУ по российским объектам.

«Киев прогнул Москву на остановку ударов по ТЭС» — сама формулировка уже от лукавого. Как это прогнул? Если бы разговор шел о Вашингтоне или о разговоре [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) с [Владимиром] Путиным, то это еще допустимо. Я не слышал об этом из других источников. Россия не ставит задачу создать холодомор, но [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) постоянно приказывает бить по инфраструктуре городов РФ. Он все время угрожает Москве блэкаутом, — высказался Олейник.

Он подчеркнул, что если ВСУ перестанут атаковать российские объекты в ближайшее время, РФ может принять аналогичное решение касательно украинских. По словам экс-депутата Рады, российская армия не остановится, если войска Украины продолжат обстрелы Ростовской и Белгородской областей.

Россия бьет только по объектам, которые напрямую связаны с производством военной промышленности. Никуда не денешься, если на этих энергетических трассах находятся предприятия, которые изготовляют вооружение. Украина приняла такую концепцию: Patriot рядом с детским садом, производственная инфраструктура в центре Киева, — добавил Олейник.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявила, что энергетическая система Украины не способна компенсировать возникший дефицит мощности. По его словам, работники компании также столкнулись с нехваткой времени.

