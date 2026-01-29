Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 12:55

Инспектор ДПС в одиночку затолкал в гору буксующую фуру и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В подмосковном Реутове сняли на видео инспектора ДПС, который смог затолкать в горку буксующую фуру. Кадры публикует телеканал НТВ. Дорожный полицейский в одиночку смог помочь водителю большегруза, не справлявшемуся со скользкой дорогой.

На кадрах видно, как инспектор в одиночку толкает на эстакаде скользящую фуру. Судя по видео, сотрудник ГИБДД дал грузовику необходимую часть сцепления, чтобы он смог начать двигаться вперед. Вероятно, что экипаж ДПС специально остановился, чтобы помочь водителю фуры, так как рядом стоит патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками.

Ранее в столичном ЖК «Римский» пассажиры помогли автобусу выехать из сугроба. На опубликованных кадрах видно, как не менее десяти человек толкают транспортное средство, которое тщетно пытается выехать из сугроба, буксуя на месте.

До этого сообщалось, что утром 29 января жители Московской области столкнулись с серьезными пробками. Затруднения в движении наблюдались на Варшавском и Симферопольском шоссе, а также на трассе М-4 возле Видного. Из-за непогоды и ДТП на снежной трассе развернуло фуру, что привело к образованию большой пробки. Некоторые жители были вынуждены около часа ждать своей очереди на маршрутки и автобусы.

