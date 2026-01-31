Жителя Реутова четыре года не могут выселить из квартиры после ее продажи

Житель Реутова в Московской области продал квартиру более четырех лет назад, однако до сих пор не съехал из нее, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, в 2018 году квартиру Мохамеда купила некая Юлия за 10,5 млн рублей. Тогда они заключили договоренность, согласно которой мужчина и его семья остаются в квартире еще на три года.

Как уточнил канал, Мохамед аргументирует отказ покинуть жилплощадь тем, что она подорожала. С момента совершения сделки у него успел родиться ребенок, а сама Юлия скончалась. Теперь в спорах за квартиру участвует ее муж Александр.

По данным источника, Мохамед потребовал расторгнуть сделку, однако суд отклонил его просьбу. Выселить мужчину и его семью не удалось ни судебным приставам, ни органам опеки. При этом официально оформлена на Александра.

