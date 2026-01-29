Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:55

Психиатр назвал неочевидный способ борьбы с упадком настроения

Психиатр Соколов: рыба в рационе поможет бороться с упадком настроения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Рыба в рационе поможет бороться с упадком настроения из-за содержания омега-3, рассказал KP.RU врач-психиатр преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского университета дружбы народов Владимир Соколов. Он отметил, что этот компонент отвечает за функционирование центральной нервной системы.

Важнейший элемент для профилактики депрессивных расстройств и эффективное дополнение к антидепрессивной терапии – это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и магний. Дефицит этих элементов является дополнительным фактором риска развития заболевания, — рассказал Соколов.

По словам психиатра, не менее важен уровень магния в организме. Он отметил, что компонент содержится в хлебе, миндале и темном шоколаде.

Ранее сообщалось, что употребление 30 г скумбрии в сутки позволит снизить уровень холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему. Кроме того, для здоровья полезны сардина, сельдь и горбуша.

рыба
витамины
депрессии
психиатры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам грозит автоматическое аннулирование водительских прав с 2027 года
Ревматолог объяснила, как отличить артрит от артроза
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.