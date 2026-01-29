Психиатр назвал неочевидный способ борьбы с упадком настроения Психиатр Соколов: рыба в рационе поможет бороться с упадком настроения

Рыба в рационе поможет бороться с упадком настроения из-за содержания омега-3, рассказал KP.RU врач-психиатр преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского университета дружбы народов Владимир Соколов. Он отметил, что этот компонент отвечает за функционирование центральной нервной системы.

Важнейший элемент для профилактики депрессивных расстройств и эффективное дополнение к антидепрессивной терапии – это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и магний. Дефицит этих элементов является дополнительным фактором риска развития заболевания, — рассказал Соколов.

По словам психиатра, не менее важен уровень магния в организме. Он отметил, что компонент содержится в хлебе, миндале и темном шоколаде.

Ранее сообщалось, что употребление 30 г скумбрии в сутки позволит снизить уровень холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему. Кроме того, для здоровья полезны сардина, сельдь и горбуша.