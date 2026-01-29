Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 19:25

Силовики задержали замглавы воронежского района

«КП-Воронеж»: замглавы Лискинского района задержан по подозрению в даче взятки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Правоохранительные органы задержали заместителя главы администрации Лискинского района Воронежской области Дмитрия Афанасенко, сообщило издание «КП-Воронеж». Суть претензий силовых структур и конкретные статьи обвинения официально не раскрываются, но источник издания передает, что речь идет о взятке.

В приемной районной администрации уже подтвердили отсутствие управленца на рабочем месте. Сроки возвращения Афанасенко к исполнению обязанностей остаются неизвестными, а его мобильный телефон в настоящее время отключен.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приостановил уголовное дело в отношении бывшего главы Красносельского района Олега Фадеенко в связи с его уходом на фронт. Решение было принято после того, как 23 января военный комиссариат города направил соответствующее ходатайство, подтверждающее заключение подсудимым контракта на прохождение военной службы.

До этого Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры об изъятии активов у бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, которого обвинили в получении рекордной за всю историю министерства взятки в 5 млрд рублей. Имущество фигуранта будет обращено в доход государства.

