Силовики задержали замглавы воронежского района

Правоохранительные органы задержали заместителя главы администрации Лискинского района Воронежской области Дмитрия Афанасенко, сообщило издание «КП-Воронеж». Суть претензий силовых структур и конкретные статьи обвинения официально не раскрываются, но источник издания передает, что речь идет о взятке.

В приемной районной администрации уже подтвердили отсутствие управленца на рабочем месте. Сроки возвращения Афанасенко к исполнению обязанностей остаются неизвестными, а его мобильный телефон в настоящее время отключен.

