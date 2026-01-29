Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 19:17

Российского бизнесмена избили после отказа платить за «крышевание»

Бизнесмен из Свердловской области пожаловался на вымогательство после избиения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывший владелец автосервиса Виктор Шнайдер из Свердловской области обратился в Следственный комитет России с жалобой на вымогательство, об этом URA.RU сообщил его адвокат Дмитрий Иванов. Предприниматель утверждает, что местные преступники ежемесячно требуют с него 50 тыс. рублей за защиту. Когда он отказался платить, его избили.

Во время одной из встреч бандиты заставили мужчину взять в руки оружие, сняли это на камеру и начали шантажировать его, угрожая уголовным делом за незаконное хранение оружия. Шнайдер попытался обратиться в полицию с заявлением, но его не приняли.

Ранее россиянина, проживающего в Лондоне, признали виновным в нанесении легких телесных повреждений женщине и препятствовании правосудию. По данным следствия, причиной конфликта стала ревность мужчины к младшему сыну президента США Дональда Трампа — Бэррону, который состоял с потерпевшей в дружеских отношениях. Сын американского президента вызвал полицию, когда увидел происходящее во время видеозвонка через FaceTime.

До этого в египетском отеле Sunrise Arabian Beach Resort произошел конфликт между несколькими туристами из Великобритании и многодетной семьей из Москвы. Британцы сначала скинули вещи россиян на пол и заняли все лежанки возле бассейна, затем начали душить веревкой отца семейства. Сотрудники отеля вмешались в ситуацию. Пострадавшие не получили медицинской помощи, а нападавшие покинули отель.

Свердловская область
бизнесмены
вымогательства
преступники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домодедово продали со второго раза: кто стал собственником, аукцион, цена
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
«Как ужи»: Лавров рассказал об уходе ООН от вопросов по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.