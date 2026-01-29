Российского бизнесмена избили после отказа платить за «крышевание» Бизнесмен из Свердловской области пожаловался на вымогательство после избиения

Бывший владелец автосервиса Виктор Шнайдер из Свердловской области обратился в Следственный комитет России с жалобой на вымогательство, об этом URA.RU сообщил его адвокат Дмитрий Иванов. Предприниматель утверждает, что местные преступники ежемесячно требуют с него 50 тыс. рублей за защиту. Когда он отказался платить, его избили.

Во время одной из встреч бандиты заставили мужчину взять в руки оружие, сняли это на камеру и начали шантажировать его, угрожая уголовным делом за незаконное хранение оружия. Шнайдер попытался обратиться в полицию с заявлением, но его не приняли.

Ранее россиянина, проживающего в Лондоне, признали виновным в нанесении легких телесных повреждений женщине и препятствовании правосудию. По данным следствия, причиной конфликта стала ревность мужчины к младшему сыну президента США Дональда Трампа — Бэррону, который состоял с потерпевшей в дружеских отношениях. Сын американского президента вызвал полицию, когда увидел происходящее во время видеозвонка через FaceTime.

До этого в египетском отеле Sunrise Arabian Beach Resort произошел конфликт между несколькими туристами из Великобритании и многодетной семьей из Москвы. Британцы сначала скинули вещи россиян на пол и заняли все лежанки возле бассейна, затем начали душить веревкой отца семейства. Сотрудники отеля вмешались в ситуацию. Пострадавшие не получили медицинской помощи, а нападавшие покинули отель.