29 января 2026 в 19:31

В Китае призвали соблюдать три принципа в украинском конфликте

МИД КНР: в украинском конфликте не должно расширяться поле боя

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Китай призывает участников украинского конфликта придерживаться трех ключевых принципов для предотвращения дальнейшей эскалации, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Одним из них является недопущение расширения зоны боевых действий, передает ТАСС.

Китайская сторона неизменно призывает все стороны соблюдать три принципа. Поле боя не должно расширяться, боевые действия не должны эскалироваться, а стороны не должны раздувать пламя конфликта, — сказал представитель ведомства.

Ранее Wall Street Journal представила три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году. Наиболее вероятный — продолжение боевых действий на фоне затяжных переговоров. Второй сценарий предполагает истощение военных ресурсов Украины, что может привести к принятию условий Москвы. В этом случае Украина может заключить сложную сделку с ограниченными гарантиями безопасности от США.

До этого директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что для разрешения конфликта на Украине нужно обеспечить ее внеблоковый статус. Он подчеркнул необходимость устранения влияния Запада, нейтрализации угроз безопасности и возвращения к основам государственности.

