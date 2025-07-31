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31 июля 2025 в 18:01

Халву со вкусом сала и лука выпустят в одной стране СНГ

Халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука выпустят в Белоруссии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусская фабрика «Красный пищевик» планирует выпустить к Новому году халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука, сообщила пресс-служба концерна «Белгоспищепром». Кроме того, идет подготовка к производству зефира со вкусом «Бела-Кола».

Кондитерские предприятия начинают подготовку к новогодней кампании еще в феврале, прорабатывая ассортимент и работая с дизайнерами и поставщиками упаковки. К лету все элементы праздничной программы должны быть полностью готовы.

Сам процесс комплектации подарков ответственный и трудоемкий, комплектация подарков осуществляется вручную, потому и начинается за примерно за 3,5 месяца до новогодних праздников, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что шоколадные плитки Dove и «Коркунов» больше не будут продаваться в российских магазинах — их производство прекращено на фабрике в Одинцово. В компании Mars объяснили решение оптимизацией бизнес-модели и необходимостью эффективнее использовать ресурсы.

Экономист Люза Байгузина до этого сообщила, что шоколад в отечественных магазинах подорожает на 10–15% во втором полугодии 2025 года. Эксперт связала ожидающиеся изменения стоимости с ростом цен на какао-бобы и сложностями с производством.

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зефир
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