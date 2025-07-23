«Судей надо приучать»: в Госдуме оценили неудачи синхронисток из РФ на ЧМ Депутат Журова: российским синхронисткам нужно заново приучать к себе судей

Российских синхронисток вполне могли засудить на чемпионате мира по водным видам спорта, предположила в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, российские спортсменки долгое время приучали судей к себе, а за время отсутствия на международных турнирах это нужно делать заново.

Такая ситуация вполне могла быть. Судей надо к себе приучать. Наши девчонки занимались этим долгие годы. У всех не было сомнений, что только российские синхронистки могут выиграть. За несколько лет судьи увидели другие программы и возможности. Могли поменять правила в пользу чистого исполнения и меньшей сложности. У молодой команды могло быть давление, — сказала Журова.

Депутат уверена, что Россия вернет лидирующие позиции в синхронном плавании. Она напомнила, что предлагала создать международную лигу синхронного плавания, чтобы россиянки могли сохранить свой уровень.

Мое предложение, может быть, не было услышано. Я думаю, китайские и другие синхронистки приезжали бы к нам. Жалко, что не сделали таких соревнований, ведь тогда наш уровень мог сохраниться. Девчонки должны были быть в тонусе, а не только соревноваться друг с другом, — добавила Журова.

Ранее Майя Дорошко и Татьяна Гайдай уступили победительницам из Австрии Анне-Марии Александри и Айрини-Марине Александри в технической программе дуэтов. Также их обошли китаянки Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь, получившие серебро.

Кроме того, российские синхронистки завоевали серебряные медали в технической программе в группах. Золото взяли китаянки, третьими стали испанки. Российские синхронистки остались без золотых медалей в групповых соревнованиях на ЧМ впервые с 1994 года.