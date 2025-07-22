«Мы пюре любим, без соуса»: Покровская ответила на выпад коллеги из Испании Покровская назвала оскорбительным выпад испанского тренера в адрес россиянок

Высказывание тренера сборной Испании по синхронному плаванию Андреа Фуэнтес о том, что ее команда на турнире «будет голодной, чтобы съесть русских с картошкой и соусом», было оскорбительным, высказала мнение в разговоре с ТАСС главный тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская. Наставница с иронией отреагировала на кулинарные метафоры испанской коллеги.

Считаю, что она совсем не умно отвечала, я бы даже сказала оскорбительно. Мы многие моменты не поняли. Думаю, что она это сама поняла. Приготовлю ли я ей картошку? Ни в коем разе. Мы пюре любим, и без соуса. Не знаю, зачем было проводить какие-то сравнения, — подчеркнула собеседница агентства.

Особое разочарование Покровской вызвало то, что провокационные высказывания исходят от бывшей спортсменки. Она призналась, что знает Фуэнтес с давних времен, когда она была «настоящей пацанкой».

Но времена меняются, не знаю, что произошло, но это неприятно, — заключила Покровская.

В преддверии мирового первенства главный тренер испанской сборной Андреа Фуэнтес допустила ряд резких высказываний в адрес российских спортсменок. В частности, она пообещала оставить своих спортсменок голодными, чтобы они «съели русских с картошкой и соусом». Также она обвинила российскую команду в плагиате.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки завоевали серебряные медали в технической программе в группах на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Россиянки показали результат в 300,6183 балла. При этом золото завоевали китаянки (307,8001), третьими стали испанки (294,8575).