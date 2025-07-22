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22 июля 2025 в 15:00

Российские синхронистки впервые за 31 год проиграли золото ЧМ в группах

Синхронистки из РФ завоевали серебро на ЧМ в технической программе в группах

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай Майя Дорошко и Татьяна Гайдай Фото: EPA/ТАСС

Российские синхронистки завоевали серебряные медали в технической программе в группах на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Россиянки показали результат 300,6183 балла.

При этом золото завоевали китаянки (307,8001), третьими стали испанки (294,8575). Российские синхронистки остались без золотых медалей в групповых соревнованиях на ЧМ впервые с 1994 года, когда они были четвертыми.

Ранее российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Впервые с 2001 года отечественные спортсменки остались без золота в соревнованиях дуэтов на мировом первенстве.

Золото досталось австрийскому дуэту Анне-Марии и Айрини-Марине Александри (307,1451 балла), серебро — китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057 балла). Россиянки же набрали 300,2183 балла.

До этого российский синхронист Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира в Сингапуре. Спортсмен победил в сольной произвольной программе.

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