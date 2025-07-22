Покровская не считает трагедией поражение синхронисток из России на ЧМ Тренер Покровская: второе место синхронисток из РФ на ЧМ не является трагедией

Не нужно рассматривать как трагедию второе место российских синхронисток в технической группе на чемпионате мира в Сингапуре, заявила главный тренер команды Татьяна Покровская в беседе с ТАСС. С 1998 года спортсменки из РФ ни разу не проигрывали в групповых дисциплинах в рамках ЧМ.

Почему проиграли? Говорят о том, что привыкли к победам, но мы никогда не привыкали — на каждое соревнование мы ехали бороться, а не ехали завоевывать первое место. <…> Мы никогда не думали о себе, что мы такие крутые. <…> Сегодня Китай занял наше место, посмотрим, как мы дальше будем выступать. Трагедии нет, я планировала это место, — сказала Покровская.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки завоевали серебряные медали в технической программе в группах на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Россиянки показали результат в 300,6183 балла. При этом золото завоевали китаянки (307,8001), третьими стали испанки (294,8575).

До этого стало известно, что российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Впервые с 2001 года отечественные спортсменки остались без золота в соревнованиях дуэтов на мировом первенстве.