Синхронист Мальцев ответил травившим его в детстве тренерам Синхронист Мальцев: своими результатами я показал, что нахожусь на своем месте

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев в интервью NEWS.ru на вопрос о том, что бы он сказал травившим его в раннем возрасте людям заявил, что никогда никому ничего специально не отвечает. Спортсмен рассказывал, что тренеры, судьи и функционеры не хотели видеть его в синхронном плавании.

Я никому ничего не отвечаю. Своими результатами, своим делом, примером я стараюсь доказывать, что нахожусь на своем месте и все делаю правильно. Когда у меня это получается, я, безусловно, этому очень рад. Кому-то что-то отвечать — точно не в моих правилах, — сказал Мальцев.

В семь лет Мальцев начал заниматься синхронным плаванием. В раннем возрасте он столкнулся с травлей.

Ранее Мальцев заявил, что за годы отсутствия на международных соревнованиях отечественные спортсмены не потеряли свой авторитет. Он отметил, что соперники хорошо отнеслись к возвращению синхронистов, которые держат высокую планку. Мальцев добавил, что он и его коллеги смогли оставить большой след в истории синхронного плавания.