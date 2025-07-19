На встречу с Овечкиным выстроилась огромная очередь «Газета.Ru»: сотни людей выстроились в очередь на встречу с Овечкиным

Сотни людей выстроились в очередь, чтобы попасть на встречу с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Москве, пишет «Газета.Ru». Спортсмен приехал на открытие хоккейной площадки на улице Флотская, где он тренировался в детстве.

У старой площадки заменили борта и покрытие, отремонтировали трибуны. Кроме того, обновлен информационный стенд, где показан путь Овечкина к «вечному» снайперскому рекорду НХЛ.

Ранее сообщалось, что свитер российского нападающего появился в Зале хоккейной славы в Торонто. Именно в нем трехкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли побил рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

До этого стало известно, что Овечкину подарили автомобиль в честь его снайперского рекорда перед началом благотворительного «Матча года». Это китайский автомобиль Jetour T2.

В прошедшем сезоне Овечкин забросил 44 шайбы, обновив рекорд лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах за всю историю. На счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» 897 шайб. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894).