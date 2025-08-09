Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 15:09

Сын Овечкина отличился на гала-матче с участием отца

Сын Александра Овечкина забил четыре шайбы в матче легенд хоккея

Сергей Овечкин Сергей Овечкин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Гала-матч турнира Ovi Cup завершился победой команды Александра Овечкина, сообщает «Чемпионат». Она обыграла соперника во главе с олимпийским чемпионом Павлом Дацюком со счетом 11:7. Главным же героем встречи стал семилетний Сергей Овечкин, сын капитана победителей.

Он оформил покер, отправив четыре шайбы в ворота соперников. Дублем отметился нападающий из «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков, еще по одной шайбе удалось забить Александру Овечкину, многократному чемпиону России Алексею Морозову, Кириллу Капризову из клуба «Миннесота Уайлд» и фигуристу Евгению Плющенко.

У команды Дацюка лучшим снайпером стал центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, оформивший хет-трик. Дмитрий Воронков из «Коламбус Блю Джекетс» и обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский добавили по две шайбы, но этого оказалось недостаточно для победы.

Ранее стало известно, что администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков НХЛ из страны. Такой шаг оценивался как способ оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках переговоров об обмене заключенными. От этой идеи впоследствии отказались, а сам обмен состоялся в августе 2024 года.

Александр Овечкин
хоккей
матчи
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
МИД России положительно оценил встречу глав Азербайджана и Армении в США
Названа праздничная дата, которую хотят сделать выходным днем в России
Сбитый Су-27 и провальная попытка ДРГ: новости СВО на вечер 9 августа
Молодой боксер из Японии скончался через неделю после боя
Женщина показала, как резко «постарела» во время беременности
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.