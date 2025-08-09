Сын Овечкина отличился на гала-матче с участием отца Сын Александра Овечкина забил четыре шайбы в матче легенд хоккея

Гала-матч турнира Ovi Cup завершился победой команды Александра Овечкина, сообщает «Чемпионат». Она обыграла соперника во главе с олимпийским чемпионом Павлом Дацюком со счетом 11:7. Главным же героем встречи стал семилетний Сергей Овечкин, сын капитана победителей.

Он оформил покер, отправив четыре шайбы в ворота соперников. Дублем отметился нападающий из «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков, еще по одной шайбе удалось забить Александру Овечкину, многократному чемпиону России Алексею Морозову, Кириллу Капризову из клуба «Миннесота Уайлд» и фигуристу Евгению Плющенко.

У команды Дацюка лучшим снайпером стал центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, оформивший хет-трик. Дмитрий Воронков из «Коламбус Блю Джекетс» и обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский добавили по две шайбы, но этого оказалось недостаточно для победы.

Ранее стало известно, что администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков НХЛ из страны. Такой шаг оценивался как способ оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках переговоров об обмене заключенными. От этой идеи впоследствии отказались, а сам обмен состоялся в августе 2024 года.