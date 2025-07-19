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19 июля 2025 в 18:50

Овечкин оценил шансы продлить контракт с «Вашингтоном» и остаться в НХЛ

Овечкин заявил, что не ведет переговоров о продлении контракта с «Вашингтоном»

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский хоккеист Александр Овечкин в настоящее время не ведет никаких переговоров по продлению контракта с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», сообщает РИА Новости. Форвард отметил, что у него нет диалога на эту тему с руководством столичной команды, он будет говорить об этом только по завершении следующего сезона.

Хотел бы остаться в клубе? Пройдет год — будем думать. Поживем — увидим, — сказал Овечкин.

До этого в Москве на улице Флотской собрались сотни болельщиков, чтобы увидеть капитана «Вашингтон Кэпиталз». Хоккеист прибыл на церемонию открытия обновленной хоккейной площадки, где он тренировался в детские годы. На месте организации мероприятия провели капитальный ремонт: заменили бортовое ограждение и ледовое покрытие, отреставрировали трибуны. Также установили новый информационный стенд, посвященный спортивным достижениям Овечкина и его пути к рекорду НХЛ по количеству забитых шайб.

Ранее в Торонто в Зале хоккейной славы появилась игровая форма Овечкина. Именно в этом свитере трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли установил историческое достижение, став лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги. Данный экспонат занял почетное место среди других реликвий хоккейной истории.

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