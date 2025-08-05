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05 августа 2025 в 11:44

В «Локомотиве» объяснили, почему Никитина не было на чемпионском параде

Хоккеист Радулов: Никитина не было на чемпионском параде из-за сборов у ЦСКА

Игорь Никитин Игорь Никитин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин не присутствовал на чемпионском параде в честь победы клуба в Кубке Гагарина из-за начала тренировочных сборов у ЦСКА, его нынешней команды, заявил нападающий железнодорожников Александр Радулов. Он добавил, что всегда рад видеть наставника, передает «Матч ТВ».

Я так понимаю, что у них (ЦСКА. — NEWS.ru) уже начался тренировочный сезон, мы чуть позже [начинаем]. Всегда было бы приятно его увидеть, — поделился Радулов.

Он добавил, что вся команда «Локомотива» и Ярославль благодарны Никитину. Спортсмен подчеркнул, что бывший тренер помог команде стать чемпионами.

Ранее стало известно, что российский игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал больше всех среди хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спортсмен начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005–2006 годов. За это время он заработал $162 млн (13 млрд рублей). Кроме того, Овечкин, ставший рекордсменом НХЛ по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах, заявил, что ощутил облегчение после установления рекорда.

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