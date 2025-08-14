В Госдуме поддержали предложение отказаться от трудовых мигрантов в Москве

Запрет мигрантам работать в Москве позволит повысить прозрачность трудовых отношений, улучшить контроль за качеством услуг и снизить риски, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко. Так он прокомментировал инициативу сенатора Айрата Гибатдинова отказаться от гастарбайтеров в столице. По его мнению, в Москве может работать молодежь из других регионов.
Москва — город с высокой конкуренцией на рынке труда, сюда с удовольствием приедут на заработки молодые люди из регионов РФ, готовых работать при достойных условиях. Запрет позволит повысить прозрачность трудовых отношений, улучшить контроль за качеством услуг, снизить риски, связанные с поддельными документами и отсутствием должной подготовки работников, — пояснил Диденко.
Он подчеркнул, что опыт Санкт-Петербурга показал, что ограничение работы мигрантов в такси и доставке может положительно сказаться на безопасности, дисциплине и доверии пассажиров и клиентов. По мнению парламентария, чтобы избежать кадрового дефицита, важно заранее выстроить программы привлечения и обучения российских граждан, особенно молодых людей.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в сфере доставки. Новые правила вступают в силу после трехмесячного переходного периода. По мнению депутата Госдумы Гарри Мурадяна, это может привести к тому, что доставка станет роскошью. По его словам, дефицит курьеров может достичь 40 тысяч человек.