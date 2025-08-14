Переговоры Путина и Трампа на Аляске
На реке Миасс заметили нефтяное пятно

В Челябинске на реке Миасс нашли нефтяное пятно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На реке Миасс в Челябинске у Ленинградского моста обнаружено крупное нефтяное пятно, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в соцсети «ВКонтакте». Его площадь составляет более 12 тысяч «квадратов».

В Челябинске на реке Миасс у Ленинградского моста обнаружено нефтяное пятно площадью более 12 тысяч квадратных метров. Росприроднадзор начал проверку, — говорится в сообщении.

Сообщается, что эксперты прибыли на объект и осуществили забор образцов воды для проведения лабораторных тестов. По итогам исследований будут предприняты действия в рамках правового поля.

Прокуратура Челябинской области по охране окружающей среды также приступила к проведению проверки.

Ранее река Яуза в районе Электрозавода на востоке Москвы окрасилась в бело-зеленый цвет. Местные жители сообщают о загрязнении, источник которого пока не установлен.

До этого сообщалось, что ученые фиксируют рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в окружающей среде — в осадках, листьях деревьев, арктических льдах и грунтовых водах. Это синтетический компонент, который не разрушается естественным образом и попадает в природу через промышленность, утечки холодильных агентов и распад пестицидов.

Челябинск
выбросы
загрязнения
реки
