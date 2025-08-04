В Москве река Яуза внезапно изменила цвет Река Яуза в Москве окрасилась в бело-зеленый цвет

Река Яуза на востоке Москвы утром 4 августа окрасилась в бело-зеленый цвет, сообщает Telegram-канал Baza. По словам очевидцев, загрязнение появилось в районе Электрозавода. Источник выброса на данный момент не установлен.

Местные жители опубликовали фотографии и видео с места. На кадрах видно, как непрозрачные потоки бело-зеленого оттенка движутся по поверхности воды.

Ранее в Португалии десятки туристов искупались в море и попали в больницу. Как стало известно, в канализационной системе обнаружили неисправность, из-за которой вода оказалась загрязнена. После инцидента местные власти временно закрыли пляж. Всего за медицинской помощью обратились 22 взрослых и 28 детей — их состояние удовлетворительное. У всех пострадавших были схожие симптомы: тошнота, рвота и диарея.

До этого в Дагестане в пяти селах Магарамкентского района зафиксировали массовые случаи кишечной инфекции, которая передавалась через воду. Роспотребнадзор взял пробы и предпринял меры, чтобы остановить распространение болезни.