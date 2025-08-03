Десятки человек искупались в море в Португалии и попали в больницу

Десятки человек искупались в море в Португалии и попали в больницу Belga: десятки туристов попали в больницу в Португалии из-за грязной воды в море

Десятки туристов искупались в море в Португалии и попали в больницу, сообщило агентство Belga. По информации администрации курорта, в канализационной системе выявили неисправность, которая привела к загрязнению воды.

Отмечается, что за медпомощью обратились 22 взрослых и 28 детей, их состояние удовлетворительное. Симптомы недомогания у них были схожи: тошнота, рвота и диарея. После инцидента местные власти временно закрыли пляж.

Ранее в больницы Кропоткина и Армавира Краснодарского края привезли 57 пассажиров поезда Кисловодск — Тында, среди них 50 детей. У всех госпитализированных диагностировали острый гастроэнтерит.

Детская команда по дзюдо возвращалась с соревнований. Юных спортсменов доставили в центральные районные больницы Кавказского района и Армавира. Южная транспортная прокуратура уточнила, что в связи с информацией об отравлении детей проводится проверка.

До этого минимум 247 детей отравились свинцом в одном из частных детских садов китайского города Тяньшуй. Отмечается, что полиция арестовала шестерых подозреваемых. Помимо этого, 10 чиновников были привлечены к ответственности из-за халатности.