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20 июля 2025 в 19:19

Сотни детсадовцев отравились опасным металлом

В Китае 247 воспитанников частного детсада отравились свинцом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Минимум 247 детей отравились свинцом в одном из частных детских садов города Тяньшуй, сообщает Центральное телевидение КНР. Отмечается, что китайские правоохранители арестовали шесть человек, причастных к случившемуся. Помимо этого, 10 чиновников привлечены к ответственности за халатность.

Расследование показало, что детский сад не имел лицензии на ведение образовательной деятельности. Кроме того, центр по контролю и профилактике заболеваний неоперативно отреагировал на отравление детей.

Медики в начале июля выявили аномальный уровень свинца в крови у сотен детей в одном из частных детских садов. Из них 235 попали в больницу. При этом у некоторых показатель свинца в крови достигал 400 мкг/л, это почти в два раза больше показателя, который требуется для госпитализации. У малышей нескольких месяцев наблюдались тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после отравления отдыхающих и сотрудников детского лагеря «Орленок» в Пугачевском районе Саратовской области. С признаками острой кишечной инфекции в медицинское учреждение обратились семь несовершеннолетних и двое работников лагеря.

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