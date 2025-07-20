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20 июля 2025 в 17:20

СК взялся за отравление в саратовском детском лагере

СК возбудил уголовное дело об отравлении в саратовском детском лагере

Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет Российской Федерации Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело после отравления отдыхающих и сотрудников детского лагеря «Орленок» в Пугачевском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба СК России. С признаками острой кишечной инфекции в медицинское учреждение обратились семь несовершеннолетних и двое работников лагеря.

В региональном следственном управлении по данному факту возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Кроме того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Екатеринбурге количество выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), заболевших после праздничного банкета, увеличилось до 21 человека. В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что лабораторно диагноз «сальмонеллез» подтвердили уже у семи человек. В ходе проверки у одного из поваров была выявлена бактерия Salmonella spp.

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