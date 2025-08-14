Стало известно, как уберечься от отравления домашним алкоголем Общественник Попович заявил, что алкоголь лучше покупать в магазине

Лучшее средство от отравления домашними алкогольными настойками — не употреблять их, а если нужно спиртное, брать его в магазине, заявил Pravda.Ru член общественного совета Министерства сельского хозяйства России Леонид Попович. По его словам, любой пищевой продукт может стать опасным, если он приготовлен неправильно.

При неправильном приготовлении всегда есть опасность произвести продукт, который навредит тому, кто его попробует. Поэтому домашняя вся, вот эти настройки и прочее, это эксперименты над своими домашними. <…> Если хотите купить что-то из продуктов, покупайте в магазине, — заявил эксперт.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что розничная продажа спиртного, в том числе самогона, физлицом, не имеющим никакого отношения к организациям с лицензией, ИП или производителям вина, влечет штраф в размере 30–50 тысяч рублей. Он отметил, что у нарушителя конфискуют всю продукцию.