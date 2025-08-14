Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 17:01

Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия

Уролог Гладышев посоветовал провериться мужчинам, переболевшим свинкой

Настороже надо быть тем мужчинам, которые в детстве переболели эпидемическим паротитом, или свинкой, заявил врач уролог-андролог Владислав Гладышев. По его словам, сказанным в беседе с Pravda.Ru, изменения в самой мошонке вероятны при водянке или опухоли, но, чтобы уточнить диагноз «бесплодие», мужчине необходимо обратиться к специалисту.

Перенесенная свинка должна насторожить по крайней мере. Достаточно часто после этого парни остаются бесплодными, — предостерег уролог.

Ранее уролог Андрей Смерницкий заявил, что ношение узкой и некомфортной одежды, в том числе джинсов, грозит мужчинам проблемами со здоровьем, среди которых бесплодие. Женщины в свою очередь могут столкнуться с циститом, вагинитом, а также инфекцией мочеполовой системы.

Хирург Александр Умнов ранее заявил, что злоупотребление виски чревато для мужчин бесплодием. Он добавил, что привычка смаковать этот напиток делает его вреднее водки.

врачи
болезни
бесплодие
Урологи
