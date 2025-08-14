Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия

Настороже надо быть тем мужчинам, которые в детстве переболели эпидемическим паротитом, или свинкой, заявил врач уролог-андролог Владислав Гладышев. По его словам, сказанным в беседе с Pravda.Ru, изменения в самой мошонке вероятны при водянке или опухоли, но, чтобы уточнить диагноз «бесплодие», мужчине необходимо обратиться к специалисту.

Перенесенная свинка должна насторожить по крайней мере. Достаточно часто после этого парни остаются бесплодными, — предостерег уролог.

Ранее уролог Андрей Смерницкий заявил, что ношение узкой и некомфортной одежды, в том числе джинсов, грозит мужчинам проблемами со здоровьем, среди которых бесплодие. Женщины в свою очередь могут столкнуться с циститом, вагинитом, а также инфекцией мочеполовой системы.

Хирург Александр Умнов ранее заявил, что злоупотребление виски чревато для мужчин бесплодием. Он добавил, что привычка смаковать этот напиток делает его вреднее водки.