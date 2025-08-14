Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российские солдаты, выполняющие задачи в ходе спецоперации на Украине, отдают жизни ради благополучия своих соотечественников, заявил участник СВО, гуманитарщик Ярослав Федосеев в разговоре с 360.ru. По его словам, посетителям дорогих кафе и ресторанов на Патриарших прудах в Москве не стоит забывать о высокой цене их радости и удовольствия.

Вы сейчас в миру живете, у вас все хорошо, идете в ресторан, пьете просекко на веранде ресторана на Патриках, но помни, что цена этого удовольствия — тысячи жизней твоих соотечественников, — отметил Федосеев.

До этого невесте бойца СВО из Анапы, которого похоронили с пакетом на голове, отказали в возбуждении дела о мошенничестве. Женщина была уверена, что хоронит солдата через морг, но на самом деле вопросом занималось частное ритуальное агентство, которое сочло виновной одну из своих сотрудниц и якобы уволило ее за это.

Ранее правительство Хакасии указало на нехватку денег для выплат участникам СВО. Семьи бойцов испытывают трудности не только с получением этих выплат, но и с рядом других, в числе которых и выплаты по погребению.

