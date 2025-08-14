Бросивший сэндвич в полицейского мужчина предстанет перед судом В США предъявили обвинение в нападении бросившему сэндвич в полицейского мужчине

Гражданин США Шон Данн, бросивший сэндвич в полицейского в Вашингтоне, предстанет перед судом, сообщила прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро на своей странице в соцсети X. По ее словам, 37-летнему американцу предъявили обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Он (обвиняемый. — NEWS.ru) посчитал это смешным. Но сегодня ему уже не смешно, потому что мы предъявили ему обвинение в уголовном преступлении — в нападении на полицейского, — написала Пирро.

По данным The Washington Post, конфликт произошел, когда Данн, выкрикивая оскорбления и называя полицейских «фашистами», швырнул сэндвич в грудь одному из офицеров. В материалах дела указано, что после этого он попытался скрыться, но был задержан. Мужчине также вменяется сопротивление действиям должностных лиц.

