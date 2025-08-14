Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 17:07

«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике

Депутат Харитонов: Россия и США могут начать взаимовыгодный проект в Арктике

Россия и США могут начать совместный проект в Арктике на взаимовыгодных условиях, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, экс-кандидат в президенты РФ Николай Харитонов. По его словам, это станет понятно по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

Если совместный, продуманный, взаимовыгодный проект по Арктике будет обсуждаться, я думаю, ничего в этом страшного нет. Нам чужого не надо. Ни капли, ни камня у нас лишнего нет. Но если будет совместный, взаимовыгодный проект, я думаю, что население страны поймет правильно. Надо смотреть, какова будет взаимность разговора Путина и Трампа, — высказался Харитонов.

Он подчеркнул, что предки оставили русским большую территорию, в частности Арктику, 64% которой принадлежит РФ. Депутат добавил, что в отличие от США Россия имеет около 20 ледоколов, которые помогают в освоении Северного морского пути.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить Арктику и отмену санкций. По его словам, все будет зависеть от хода переговоров по украинскому вопросу, который является центральным в диалоге между лидерами.

Арктика
Россия
США
Аляска
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
