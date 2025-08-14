Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет

Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет

Erid: 2W5zFGkWPnY

Долговечность окна — это не только про качество профиля и стеклопакета. Как и любая инженерная система, окно живет дольше при регулярном уходе: смазке фурнитуры, очистке дренажа, сезонной регулировке прижима и бережной чистке уплотнителей. Ниже — простой, но профессиональный регламент: что делать раз в сезон, что — раз в год и какие «мелочи» реально продлевают срок службы. Советы универсальны и подойдут для окон Melke (и любых современных ПВХ-окон), а где важно — мы отмечаем нюансы именно «мелковских» решений и сервисной модели под ключ.

Почему уход важен

Окно работает в «стрессовой зоне»: перепады температур, влажности и давления, снег/дождь, ультрафиолет. Любое уплотнение стареет, смазка вырабатывается, пыль и насекомые забивают дренажные каналы, а монтажные узлы «дышат» вместе со стеной.

Профилактика:

сохраняет герметичность (тепло/тишина);

снижает нагрузку на фурнитуру (дольше живут петли и механизмы);

предотвращает конденсат, плесень на откосах и протечки;

сохраняет внешний вид — особенно в цветных системах и ламинациях.

Годовой регламент ухода

Раз в сезон — «быстрый чек-ап» (15–20 минут на окно)

Осмотрите контуры уплотнений. Они должны быть эластичными, без трещин и надрывов. Протрите влажной салфеткой, при необходимости обработайте силиконовой пропиткой для резин (не маслом и не спиртом). Проверьте прижим. Бумажный тест: вставьте лист между рамой и створкой, закройте. Лист должен фиксироваться равномерно по периметру. Где вытягивается без сопротивления — нужен доворот ответок/цапф. Очистите дренажные (сливные) отверстия. На внешней стороне рамы есть щели-дренажи. Продуйте их и аккуратно прочистите пластиковой палочкой/щеткой. Проверьте отливы и герметизацию. У отлива должен быть уклон наружу и целая прокладка/герметик по стыкам. Оцените работу ручки и створки. Ход должен быть плавным, без «закусываний» и люфтов; при скрипе — позже смазать.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Раз в год — «большое ТО»

Мойка профиля и стеклопакетов. Мягкая губка, теплая вода с нейтральным средством (pH-нейтральным). Никаких абразивов, порошков, ацетона, растворителей и жестких щеток. Для цветных/ламинированных систем — только мягкие салфетки из микрофибры. Смазка фурнитуры. Все подвижные и трущиеся элементы (цапфы, петли, ножницы, защелки) смазывают каплей машинного масла / аэрозольной смазки для оконной фурнитуры без смол и кислот. Излишки убрать салфеткой. Регулировка прижима. На большинстве комплектов есть зимний/летний диапазон прижима (эксцентрики-цапфы). Зимой — чуть плотнее, летом — мягче, чтобы уплотнения не переусаживались. Если не уверены — лучше вызвать сервис. Уплотнители. После чистки — силиконовый кондиционер для резиновых уплотнений. Он замедляет старение и «залипание». Проверка крепежа москитных сеток, ручек, стопоров. Подтянуть винты, заменить изношенные шнуры/уголки. Откосы и подоконник. Осмотрите стыки — трещины и отслоения герметика вовремя обновляйте, чтобы не заводилась влага.

Как чистить правильно: краткий гид

Стекло. Профессиональные составы для окон или раствор мягкого мыла / нейтрального геля. Сначала смыть пыль, затем — чистка по схеме «сверху вниз», финиш — сухая микрофибра.

Профессиональные составы для окон или раствор мягкого мыла / нейтрального геля. Сначала смыть пыль, затем — чистка по схеме «сверху вниз», финиш — сухая микрофибра. Профиль ПВХ. Теплая вода + нейтральное средство. Ламинации и окрашенные поверхности — без абразивов, спиртов и «стеклоочистителей» с аммиаком.

Теплая вода + нейтральное средство. Ламинации и окрашенные поверхности — без абразивов, спиртов и «стеклоочистителей» с аммиаком. Фурнитура. Только специальные смазки или нейтральные масла без кислот/смол. WD-40 не панацея: он хорош как очиститель, но не как долговременная смазка (после него нужна «постоянная»).

Только специальные смазки или нейтральные масла без кислот/смол. WD-40 не панацея: он хорош как очиститель, но не как долговременная смазка (после него нужна «постоянная»). Уплотнения. Не применять бензин, растворители, уксус. Детские влажные салфетки — тоже не лучший вариант: в составе часто есть спирты и ПАВ, сушащие резину.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Акустика и прижим: как понять, что пора на регулировку

«Свист» на ветру, дрожание штапика, лист бумаги вытягивается без сопротивления, слышны уличные разговоры сильнее обычного.

Створка «заедает» в одном из положений, слышны металлические щелчки.

В панорамных створках появилось «опускание» на петлевой стороне — ручка идет туже, прижим неравномерный.

Что делать: не усиливайте рывок ручки — вызовите мастера. Для тяжелых створок (французские двери, крупные панорамы) регулировку лучше доверить сервису: важны момент затяжки и симметрия.

Балкон, лоджия, терраса: особые условия

Раздвижные системы. Пылезащита направляющих — пылесос + мягкая щетка, легкая силиконовая смазка по назначению производителя.

Пылезащита направляющих — пылесос + мягкая щетка, легкая силиконовая смазка по назначению производителя. Теплые балконы . Следите за паро- и гидроизоляцией стыков отделки, герметиком по периметру и зазорами для конвекции — иначе вернутся конденсат и плесень.

Следите за паро- и гидроизоляцией стыков отделки, герметиком по периметру и зазорами для конвекции — иначе вернутся конденсат и плесень. Крыша и отливы. После сильных ливней осматривайте примыкания, подмазывайте герметик по трещинам.

Что категорически нельзя

Мыть окна «сухой» бумагой по пыли (микроцарапины).

Использовать порошки, ацетон, растворители, хлорсодержащие гели.

Смазывать фурнитуру моторным отработанным маслом, растительными маслами.

Подтягивать петли «на глаз», если створка тяжелая, — легко сорвать резьбу или повести геометрию.

Закрывать радиатор глухо подоконником без вентиляционных решеток.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Итог

Секрет «20+ лет» прост: регулярность и правильные средства. Смазывайте фурнитуру, ухаживайте за уплотнителями, держите дренаж чистым, не перекрывайте конвекцию у подоконника и не экономьте на сезонной регулировке. Тогда даже в климате с морозами, дождями и пыльным летом окна будут оставаться теплыми, тихими и легкими в ходу. А если что-то пошло «не так» — не ломайте створку силой: вызовите сервис, ведь одна аккуратная регулировка часто заменяет «капремонт» на годы вперед.

РЕКЛАМА: ИП Белоусова Л. Ю., ОГРНИП 316505000071921