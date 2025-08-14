Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 17:00

Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Erid: 2W5zFGkWPnY

Долговечность окна — это не только про качество профиля и стеклопакета. Как и любая инженерная система, окно живет дольше при регулярном уходе: смазке фурнитуры, очистке дренажа, сезонной регулировке прижима и бережной чистке уплотнителей. Ниже — простой, но профессиональный регламент: что делать раз в сезон, что — раз в год и какие «мелочи» реально продлевают срок службы. Советы универсальны и подойдут для окон Melke (и любых современных ПВХ-окон), а где важно — мы отмечаем нюансы именно «мелковских» решений и сервисной модели под ключ.

Почему уход важен

Окно работает в «стрессовой зоне»: перепады температур, влажности и давления, снег/дождь, ультрафиолет. Любое уплотнение стареет, смазка вырабатывается, пыль и насекомые забивают дренажные каналы, а монтажные узлы «дышат» вместе со стеной.

Профилактика:

  • сохраняет герметичность (тепло/тишина);
  • снижает нагрузку на фурнитуру (дольше живут петли и механизмы);
  • предотвращает конденсат, плесень на откосах и протечки;
  • сохраняет внешний вид — особенно в цветных системах и ламинациях.

Годовой регламент ухода

Раз в сезон — «быстрый чек-ап» (15–20 минут на окно)

  1. Осмотрите контуры уплотнений. Они должны быть эластичными, без трещин и надрывов. Протрите влажной салфеткой, при необходимости обработайте силиконовой пропиткой для резин (не маслом и не спиртом).
  2. Проверьте прижим. Бумажный тест: вставьте лист между рамой и створкой, закройте. Лист должен фиксироваться равномерно по периметру. Где вытягивается без сопротивления — нужен доворот ответок/цапф.
  3. Очистите дренажные (сливные) отверстия. На внешней стороне рамы есть щели-дренажи. Продуйте их и аккуратно прочистите пластиковой палочкой/щеткой.
  4. Проверьте отливы и герметизацию. У отлива должен быть уклон наружу и целая прокладка/герметик по стыкам.
  5. Оцените работу ручки и створки. Ход должен быть плавным, без «закусываний» и люфтов; при скрипе — позже смазать.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Раз в год — «большое ТО»

  1. Мойка профиля и стеклопакетов. Мягкая губка, теплая вода с нейтральным средством (pH-нейтральным). Никаких абразивов, порошков, ацетона, растворителей и жестких щеток. Для цветных/ламинированных систем — только мягкие салфетки из микрофибры.
  2. Смазка фурнитуры. Все подвижные и трущиеся элементы (цапфы, петли, ножницы, защелки) смазывают каплей машинного масла / аэрозольной смазки для оконной фурнитуры без смол и кислот. Излишки убрать салфеткой.
  3. Регулировка прижима. На большинстве комплектов есть зимний/летний диапазон прижима (эксцентрики-цапфы). Зимой — чуть плотнее, летом — мягче, чтобы уплотнения не переусаживались. Если не уверены — лучше вызвать сервис.
  4. Уплотнители. После чистки — силиконовый кондиционер для резиновых уплотнений. Он замедляет старение и «залипание».
  5. Проверка крепежа москитных сеток, ручек, стопоров. Подтянуть винты, заменить изношенные шнуры/уголки.
  6. Откосы и подоконник. Осмотрите стыки — трещины и отслоения герметика вовремя обновляйте, чтобы не заводилась влага.

Как чистить правильно: краткий гид

  • Стекло. Профессиональные составы для окон или раствор мягкого мыла / нейтрального геля. Сначала смыть пыль, затем — чистка по схеме «сверху вниз», финиш — сухая микрофибра.
  • Профиль ПВХ. Теплая вода + нейтральное средство. Ламинации и окрашенные поверхности — без абразивов, спиртов и «стеклоочистителей» с аммиаком.
  • Фурнитура. Только специальные смазки или нейтральные масла без кислот/смол. WD-40 не панацея: он хорош как очиститель, но не как долговременная смазка (после него нужна «постоянная»).
  • Уплотнения. Не применять бензин, растворители, уксус. Детские влажные салфетки — тоже не лучший вариант: в составе часто есть спирты и ПАВ, сушащие резину.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Акустика и прижим: как понять, что пора на регулировку

  • «Свист» на ветру, дрожание штапика, лист бумаги вытягивается без сопротивления, слышны уличные разговоры сильнее обычного.
  • Створка «заедает» в одном из положений, слышны металлические щелчки.
  • В панорамных створках появилось «опускание» на петлевой стороне — ручка идет туже, прижим неравномерный.

Что делать: не усиливайте рывок ручки — вызовите мастера. Для тяжелых створок (французские двери, крупные панорамы) регулировку лучше доверить сервису: важны момент затяжки и симметрия.

Балкон, лоджия, терраса: особые условия

  • Раздвижные системы. Пылезащита направляющих — пылесос + мягкая щетка, легкая силиконовая смазка по назначению производителя.
  • Теплые балконы. Следите за паро- и гидроизоляцией стыков отделки, герметиком по периметру и зазорами для конвекции — иначе вернутся конденсат и плесень.
  • Крыша и отливы. После сильных ливней осматривайте примыкания, подмазывайте герметик по трещинам.

Что категорически нельзя

  • Мыть окна «сухой» бумагой по пыли (микроцарапины).
  • Использовать порошки, ацетон, растворители, хлорсодержащие гели.
  • Смазывать фурнитуру моторным отработанным маслом, растительными маслами.
  • Подтягивать петли «на глаз», если створка тяжелая, — легко сорвать резьбу или повести геометрию.
  • Закрывать радиатор глухо подоконником без вентиляционных решеток.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Итог

Секрет «20+ лет» прост: регулярность и правильные средства. Смазывайте фурнитуру, ухаживайте за уплотнителями, держите дренаж чистым, не перекрывайте конвекцию у подоконника и не экономьте на сезонной регулировке. Тогда даже в климате с морозами, дождями и пыльным летом окна будут оставаться теплыми, тихими и легкими в ходу. А если что-то пошло «не так» — не ломайте створку силой: вызовите сервис, ведь одна аккуратная регулировка часто заменяет «капремонт» на годы вперед.

РЕКЛАМА: ИП Белоусова Л. Ю., ОГРНИП 316505000071921

окна
жильё
общество
уход
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины
«У «Спартака» один шанс»: ветеран «Зенита» дал прогноз на дерби двух столиц
Стало известно, как уберечься от отравления домашним алкоголем
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.