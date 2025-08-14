Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет

Erid: 2W5zFGkWPnY
Долговечность окна — это не только про качество профиля и стеклопакета. Как и любая инженерная система, окно живет дольше при регулярном уходе: смазке фурнитуры, очистке дренажа, сезонной регулировке прижима и бережной чистке уплотнителей. Ниже — простой, но профессиональный регламент: что делать раз в сезон, что — раз в год и какие «мелочи» реально продлевают срок службы. Советы универсальны и подойдут для окон Melke (и любых современных ПВХ-окон), а где важно — мы отмечаем нюансы именно «мелковских» решений и сервисной модели под ключ.
Почему уход важен
Окно работает в «стрессовой зоне»: перепады температур, влажности и давления, снег/дождь, ультрафиолет. Любое уплотнение стареет, смазка вырабатывается, пыль и насекомые забивают дренажные каналы, а монтажные узлы «дышат» вместе со стеной.
Профилактика:
- сохраняет герметичность (тепло/тишина);
- снижает нагрузку на фурнитуру (дольше живут петли и механизмы);
- предотвращает конденсат, плесень на откосах и протечки;
- сохраняет внешний вид — особенно в цветных системах и ламинациях.
Годовой регламент ухода
Раз в сезон — «быстрый чек-ап» (15–20 минут на окно)
- Осмотрите контуры уплотнений. Они должны быть эластичными, без трещин и надрывов. Протрите влажной салфеткой, при необходимости обработайте силиконовой пропиткой для резин (не маслом и не спиртом).
- Проверьте прижим. Бумажный тест: вставьте лист между рамой и створкой, закройте. Лист должен фиксироваться равномерно по периметру. Где вытягивается без сопротивления — нужен доворот ответок/цапф.
- Очистите дренажные (сливные) отверстия. На внешней стороне рамы есть щели-дренажи. Продуйте их и аккуратно прочистите пластиковой палочкой/щеткой.
- Проверьте отливы и герметизацию. У отлива должен быть уклон наружу и целая прокладка/герметик по стыкам.
- Оцените работу ручки и створки. Ход должен быть плавным, без «закусываний» и люфтов; при скрипе — позже смазать.
Раз в год — «большое ТО»
- Мойка профиля и стеклопакетов. Мягкая губка, теплая вода с нейтральным средством (pH-нейтральным). Никаких абразивов, порошков, ацетона, растворителей и жестких щеток. Для цветных/ламинированных систем — только мягкие салфетки из микрофибры.
- Смазка фурнитуры. Все подвижные и трущиеся элементы (цапфы, петли, ножницы, защелки) смазывают каплей машинного масла / аэрозольной смазки для оконной фурнитуры без смол и кислот. Излишки убрать салфеткой.
- Регулировка прижима. На большинстве комплектов есть зимний/летний диапазон прижима (эксцентрики-цапфы). Зимой — чуть плотнее, летом — мягче, чтобы уплотнения не переусаживались. Если не уверены — лучше вызвать сервис.
- Уплотнители. После чистки — силиконовый кондиционер для резиновых уплотнений. Он замедляет старение и «залипание».
- Проверка крепежа москитных сеток, ручек, стопоров. Подтянуть винты, заменить изношенные шнуры/уголки.
- Откосы и подоконник. Осмотрите стыки — трещины и отслоения герметика вовремя обновляйте, чтобы не заводилась влага.
Как чистить правильно: краткий гид
- Стекло. Профессиональные составы для окон или раствор мягкого мыла / нейтрального геля. Сначала смыть пыль, затем — чистка по схеме «сверху вниз», финиш — сухая микрофибра.
- Профиль ПВХ. Теплая вода + нейтральное средство. Ламинации и окрашенные поверхности — без абразивов, спиртов и «стеклоочистителей» с аммиаком.
- Фурнитура. Только специальные смазки или нейтральные масла без кислот/смол. WD-40 не панацея: он хорош как очиститель, но не как долговременная смазка (после него нужна «постоянная»).
- Уплотнения. Не применять бензин, растворители, уксус. Детские влажные салфетки — тоже не лучший вариант: в составе часто есть спирты и ПАВ, сушащие резину.
Акустика и прижим: как понять, что пора на регулировку
- «Свист» на ветру, дрожание штапика, лист бумаги вытягивается без сопротивления, слышны уличные разговоры сильнее обычного.
- Створка «заедает» в одном из положений, слышны металлические щелчки.
- В панорамных створках появилось «опускание» на петлевой стороне — ручка идет туже, прижим неравномерный.
Что делать: не усиливайте рывок ручки — вызовите мастера. Для тяжелых створок (французские двери, крупные панорамы) регулировку лучше доверить сервису: важны момент затяжки и симметрия.
Балкон, лоджия, терраса: особые условия
- Раздвижные системы. Пылезащита направляющих — пылесос + мягкая щетка, легкая силиконовая смазка по назначению производителя.
- Теплые балконы. Следите за паро- и гидроизоляцией стыков отделки, герметиком по периметру и зазорами для конвекции — иначе вернутся конденсат и плесень.
- Крыша и отливы. После сильных ливней осматривайте примыкания, подмазывайте герметик по трещинам.
Что категорически нельзя
- Мыть окна «сухой» бумагой по пыли (микроцарапины).
- Использовать порошки, ацетон, растворители, хлорсодержащие гели.
- Смазывать фурнитуру моторным отработанным маслом, растительными маслами.
- Подтягивать петли «на глаз», если створка тяжелая, — легко сорвать резьбу или повести геометрию.
- Закрывать радиатор глухо подоконником без вентиляционных решеток.
Итог
Секрет «20+ лет» прост: регулярность и правильные средства. Смазывайте фурнитуру, ухаживайте за уплотнителями, держите дренаж чистым, не перекрывайте конвекцию у подоконника и не экономьте на сезонной регулировке. Тогда даже в климате с морозами, дождями и пыльным летом окна будут оставаться теплыми, тихими и легкими в ходу. А если что-то пошло «не так» — не ломайте створку силой: вызовите сервис, ведь одна аккуратная регулировка часто заменяет «капремонт» на годы вперед.
