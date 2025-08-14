Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 18:30

Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов жителя Свердловской области Александра Неустроева, напавшего на ребенка в шапке с символом Z в 2023 году, следует из данных на сайте федеральной службы. Мужчину приговорили к трем годам колонии-поселения, признав виновным в хулиганстве по мотивам ненависти.

Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> Физические лица <...> Неустроев Александр Евгеньевич,15.03.1966 года рождения, город Талица Свердловской области, — говорится в на сайте.

Инцидент произошел в апреле 2023 года в Екатеринбурге. 57-летний Неустроев напал на ребенка: схватил за руку, угрожал и оскорблял матом из-за символа Z на головном уборе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с угрозой насилия по мотивам ненависти к социальной группе. В июне 2023 года дело было прекращено, но прокуратура добилась его пересмотра. Приговор Неустроеву вынесли спустя год — в июне 2024 года.

Ранее журналиста Дмитрия Колезева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он приговорен к 7,5 года по делу о фейках о Вооруженных силах РФ и объявлен в розыск. После начала специальной военной спецоперации он уехал из России.

Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов
