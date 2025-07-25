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25 июля 2025 в 17:13

Осужденного за посты о Буче журналиста Колезева признали экстремистом

Росфинмониторинг внес журналиста Колезева в реестр экстремистов

Дмитрий Колезев Дмитрий Колезев Фото: Вова Жабриков/URA.RU/TASS

Журналиста Дмитрия Колезева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он приговорен к 7,5 года по делу по делу о фейках о Вооруженных силах РФ и объявлен в розыск. После начала военной спецоперации уехал из России.

Колезев Дмитрий Евгеньевич, 14.12.1984 г. р., — следует из данных в реестре.

Ранее политолога Екатерину Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестовали на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей до двух лет лишения свободы. До этого в Мещанский районный суд Москвы на Шульман поступил административный протокол. Ее обвиняют в участии в нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ).

МВД России до этого объявило в розыск ЛГБТ-активистку (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), писательницу Александру Казанцеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Отмечается, что ее разыскивают по уголовной статье, но по какой именно, в карточке не уточняется.

Росфинмониторинг
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