14 августа 2025 в 18:14

Ярославскому педофилу вынесли суровый приговор

Педофил из Ярославля выплатит каждой жертве по миллиону рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ярославском областном суде вынесли приговор 39-летнему мужчине, который обвинялся в развращении двух девочек в возрасте восьми и девяти лет, сообщили в пресс-службе суда. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Сегодня Ярославский областной суд огласил приговор в отношении 39-летнего жителя Ярославля. Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста, по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ. Осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в июне 2024 года возле одного из зданий на улице Чкалова обвиняемый совершил непристойные действия в отношении двух несовершеннолетних девочек, которые в силу своего возраста не могли оказать сопротивление. Помимо этого, с осужденного взыскана сумма в размере 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба в пользу потерпевших.

Ранее в Барнауле задержали преподавателя иностранного языка, работавшего в одной из городских школ. Мужчину обвинили в серии тяжких преступлений, включая насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних учеников. На первый взгляд он казался образцовым учителем, но за фасадом доброжелательности скрывался педофил.

