Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:03

Директор ФСБ раскрыл число предотвращенных терактов в 2025 году

Директор ФСБ Бортников: в России предотвратили 172 теракта в 2025 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2025 году в стране предотвратили 172 теракта, в том числе девять нападений на образовательные организации, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. По словам председателя НАК, которые приводит ТАСС, в этом году зафиксирован значительный рост числа преступлений такой направленности. Большая часть исполнителей являются лицами, попавшими под влияние киевских спецслужб и неонацистских организаций.

Правоохранительными органами предупреждено 172 подобных теракта, — подчеркнул Бортников.

По его словам, наиболее часто вовлечению в террористическую деятельность подвергаются молодые люди, доля которых в общем числе задержанных составляет 65%. Как указал директор ФСБ, в настоящее время установлена устойчивая тенденция увеличения числа совершенных терактов несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что задержанный за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ бежал с Украины от мобилизации. По информации ЦОС ФСБ, в 2023 году он прибыл в Россию и получил паспорт гражданина страны. Против подозреваемого возбудили уголовное дело.

теракты
ФСБ
несовершенолетние
спецслужбы
