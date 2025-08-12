Неудавшийся подрывник военного МО оказался украинцем с гражданством России Задержанный за теракт против сотрудника Минобороны сбежал с Украины

Задержанный за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ бежал с Украины от мобилизации, сообщили в ЦОС ФСБ. По данным ведомства, в 2023 году он прибыл в Россию и получил паспорт гражданина страны. Против подозреваемого возбудили уголовное дело.

Я гражданин Украины. В 2023 году приехал в РФ. Уехал с Украины от мобилизации. Получил российское гражданство, — отметил фигурант.

Во время встречи с семьей он через знакомого вышел на представителя Сил спецопераций ВСУ. Тот пообещал оформить отсрочку от мобилизации в обмен на диверсию.

Потом была задача — купить автомобиль, купить компоненты самодельного взрывного устройства, установить это в автомобиль [военного], — добавил задержанный.

Мужчина рассказал, что взрывное устройство закрепили под днищем автомобиля под запасным колесом, а электронные компоненты разместили в панели под рулем. По его словам, бомба была сделана из селитры, а инструкции куратор передавал в электронном виде.

Ранее сообщалось, что фигурант должен был припарковать машину с 60 кг взрывчатки и взорвать в момент прохода поблизости высокопоставленного военнослужащего МО РФ. Подозреваемого задержали на трассе М-4 по пути к месту планируемого преступления.