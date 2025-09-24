Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 06:41

В Новосибирске предотвратили теракт

УФСБ России: в Новосибирске предотвращен поджог дома сотрудника ФССП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совместными усилиями УФСБ России по Новосибирской области и военной контрразведки предотвращена попытка террористического акта в отношении должностного лица службы судебных приставов. Инцидент произошел при попытке поджога частного домовладения сотрудника ФССП.

Согласно официальному сообщению, житель Новосибирска 1989 года рождения создал в социальной сети сообщество, целью которого являлась дестабилизация деятельности ФССП. Мотивом своих действий задержанный назвал личную неприязнь к органам исполнительной власти.

Для реализации своих намерений он избрал совершение террористических актов. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

В результате проведения «острых» оперативно-разыскных мероприятий новосибирец задержан с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости, — указано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о другом инциденте, произошедшем в Новосибирске – в городе загорелся зоопарк. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, животных из горящих вольеров доставали спасатели и сами сотрудники учреждения.

Новосибрск
теракты
ФСБ
ФССП
