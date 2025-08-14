Экономист перечислил товары, которые подешевеют в 2025 году Экономист Балынин: по итогам года в России подешевеют техника и электроника

По итогам 2025 года в России подешевеет техника и электроника, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Согласно его прогнозу, заметнее всего снизятся цены на смартфоны и планшеты — на 10–25%. Ноутбуки и компьютеры подешевеют на 8–17%. А самое скромное снижение продемонстрируют фотоаппараты и видеокамеры — минус 3–5%.

По итогам года фотоаппараты и видеокамеры станут дешевле на 3–5%, телевизоры, пылесосы и холодильники — на 4–12%, ноутбуки и компьютеры — на 8–17%, смартфоны и планшеты — на 10–25%, — сказал Балынин.

В зависимости от производителя, модели и конкретного продавца темпы снижения цен могут быть и более существенными, особенно с учетом проводимых акций, добавил эксперт. Ключевыми факторами снижения цен в 2025 году Балынин назвал успешную политику импортозамещения, наращивание отечественного производства, хороший урожай, активное развитие научно-технического прогресса, а также укрепление рубля.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести заморозку цен на ряд социально значимых продуктов с 1 сентября. Эта мера должна действовать до конца текущего года, считает он.

Миронов пояснил, что за год расходы российских семей на продукты питания выросли на 10–15%, а инфляция к концу июля превысила 9%. По его словам, сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию уже началась, однако дефляция выражена слабее, чем в предыдущие годы, и в скором времени завершится.