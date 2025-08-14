Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 15:36

Ортопед раскрыл, сколько должен весить рюкзак для первоклассников

Ортопед Гордеев заявил, что рюкзак для первоклашек должен быть не тяжелее 1,5 кг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суммарный вес рюкзака с учетом канцтоваров, книг и других вещей не должен быть тяжелее полутора килограммов, заявил «Радио 1» ортопед Геннадий Гордеев. Само же изделие должно быть весом не больше килограмма для старшеклассников и не более 700 г — для детей помладше.

На рюкзаке обязательно должны быть светоотражающие элементы, если школьнику придется переходить автомагистраль по пешеходному переходу или ходить по улице в вечернее время, особенно в осенне-зимний и весенний период. Они должны быть видны водителям проезжающих автомобилям. Это основное и главное, — подчеркнул Гордеев.

Он также посоветовал родителям покупать для детей рюкзаки с плоскими ремнями, а также мягкими, адаптированными прокладками или вставками. Материал изделия должен быть легким, но при этом прочным. Кроме того, важно выбирать рюкзаки с регулируемыми лямками и формоустойчивой спинкой.

Аналитик Анна Бодрова ранее заявила, что минимальный школьный комплект с нуля в этом году обойдется родителям примерно в 18 тысяч рублей. По ее словам, в этот набор войдут одежда, обувь, спортивные принадлежности и канцелярские предметы.

