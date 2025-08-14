Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 15:32

Павел Дуров раскрыл три совета своего отца для будущих поколений

Отец Дурова посоветовал ставить совесть на первое место и мыслить позитивно

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Будущему поколению стоит подавать пример делом, а не словом, посоветовал отец создателя Telegram Валерий Дуров. Помимо этого, 80-летний ученый дал еще несколько рекомендаций, которыми поделился сам Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Наблюдая за тем, как мой отец неустанно работает над многочисленными книгами и научными трудами, мы с братом поняли, что значит преданность делу, он вдохновил нас тоже усердно трудиться, — написал бизнесмен.

Валерий Дуров, помимо прочего, советовал своему сыну всегда сохранять оптимизм. По словам Павла Дурова, его отец научился управлять своими эмоциями и быть источником вдохновения для других людей.

Мой отец научился контролировать эмоции, чтобы быть позитивной силой для своей семьи, коллег и общества, — рассказал Павел Дуров.

Кроме того, отец Павла Дурова рекомендовал своему сыну всегда руководствоваться совестью. В процессе изучения и перевода работ Юлия Цезаря и Сенеки Валерий Дуров понял, что нравственность важнее таланта. Основатель Telegram сделал вывод, что моральные ценности — это высшее проявление человеческой сущности, которое не потеряет своей актуальности даже в эпоху развития искусственного интеллекта.

Ранее Павел Дуров подарил на 25-летие своей спутнице подарок в виде коллекционной игрушки Plush Pepe стоимостью $52,5 тыс. (около 4,2 млн рублей). Недавно в Telegram появилось обновление с функцией «Рейтинг профиля». В мессенджере рейтинг можно повысить, совершая определенные действия, но он может снизиться при обмене подарков на звезды.

Павел Дуров
советы
молодежь
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сказала конкретно»: депутат объяснила свои слова о «запрете» фильма «Брат»
В мэрии Москвы сообщили об инновационной программе для старшего поколения
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.