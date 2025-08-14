Павел Дуров раскрыл три совета своего отца для будущих поколений Отец Дурова посоветовал ставить совесть на первое место и мыслить позитивно

Будущему поколению стоит подавать пример делом, а не словом, посоветовал отец создателя Telegram Валерий Дуров. Помимо этого, 80-летний ученый дал еще несколько рекомендаций, которыми поделился сам Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Наблюдая за тем, как мой отец неустанно работает над многочисленными книгами и научными трудами, мы с братом поняли, что значит преданность делу, он вдохновил нас тоже усердно трудиться, — написал бизнесмен.

Валерий Дуров, помимо прочего, советовал своему сыну всегда сохранять оптимизм. По словам Павла Дурова, его отец научился управлять своими эмоциями и быть источником вдохновения для других людей.

Мой отец научился контролировать эмоции, чтобы быть позитивной силой для своей семьи, коллег и общества, — рассказал Павел Дуров.

Кроме того, отец Павла Дурова рекомендовал своему сыну всегда руководствоваться совестью. В процессе изучения и перевода работ Юлия Цезаря и Сенеки Валерий Дуров понял, что нравственность важнее таланта. Основатель Telegram сделал вывод, что моральные ценности — это высшее проявление человеческой сущности, которое не потеряет своей актуальности даже в эпоху развития искусственного интеллекта.

Ранее Павел Дуров подарил на 25-летие своей спутнице подарок в виде коллекционной игрушки Plush Pepe стоимостью $52,5 тыс. (около 4,2 млн рублей). Недавно в Telegram появилось обновление с функцией «Рейтинг профиля». В мессенджере рейтинг можно повысить, совершая определенные действия, но он может снизиться при обмене подарков на звезды.