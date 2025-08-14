Российский ИИ высказался о результатах переговоров Путина и Трампа «Алиса» и GigaChat не стали прогнозировать итоги встречи Путина и Трампа

Отечественные чат-боты «Алиса» от «Яндекса» и GigaChat от «Сбера» в ответ на запрос NEWS.ru отказались спрогнозировать исход переговоров президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Так, «Алиса» призналась, что есть темы, в которых она может ошибиться.

Лучше промолчу, — ответила «Алиса».

GigaChat объяснил свой отказ от генерации прогноза об итогах российско-американских переговоров на Аляске более подробно. Как следует из его ответа, разговоры с этой моделью ИИ на некоторые темы ограничены «во избежание недоразумений».

Как и любая языковая модель, я не обладаю собственным мнением и не транслирую мнение своих разработчиков. Ответ сгенерирован нейросетевой моделью на основе открытых данных, в которые могла попасть некорректная информация, способная повлиять на результат, — гласит ответ чат-бота.

Ранее Трамп выразил надежду, что если саммит на Аляске пройдет успешно, то вскоре будет проведена трехсторонняя встреча с участием США, России и Украины. При этом политик, выступая перед журналистами, подчеркнул, что пройти она должна «почти незамедлительно».