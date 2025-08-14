Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 15:30

Российский ИИ высказался о результатах переговоров Путина и Трампа

«Алиса» и GigaChat не стали прогнозировать итоги встречи Путина и Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отечественные чат-боты «Алиса» от «Яндекса» и GigaChat от «Сбера» в ответ на запрос NEWS.ru отказались спрогнозировать исход переговоров президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Так, «Алиса» призналась, что есть темы, в которых она может ошибиться.

Лучше промолчу, — ответила «Алиса».

GigaChat объяснил свой отказ от генерации прогноза об итогах российско-американских переговоров на Аляске более подробно. Как следует из его ответа, разговоры с этой моделью ИИ на некоторые темы ограничены «во избежание недоразумений».

Как и любая языковая модель, я не обладаю собственным мнением и не транслирую мнение своих разработчиков. Ответ сгенерирован нейросетевой моделью на основе открытых данных, в которые могла попасть некорректная информация, способная повлиять на результат, — гласит ответ чат-бота.

Ранее Трамп выразил надежду, что если саммит на Аляске пройдет успешно, то вскоре будет проведена трехсторонняя встреча с участием США, России и Украины. При этом политик, выступая перед журналистами, подчеркнул, что пройти она должна «почти незамедлительно».

переговоры
Дональд Трамп
Владимир Путин
искусственный интеллект
Олеся Казакова
О. Казакова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины
«У «Спартака» один шанс»: ветеран «Зенита» дал прогноз на дерби двух столиц
Стало известно, как уберечься от отравления домашним алкоголем
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.