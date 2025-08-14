Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 15:06

Стало известно, что подорожает после запрета мигрантам работать в Москве

Экономист Климовский: после запрета мигрантам работать в Москве подорожает такси

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Запрет на использование труда мигрантов в российской столице неизбежно вызовет очередной скачок цен — в первую очередь на такси и курьерские услуги, сообщил NEWS.ru глава отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Алексей Климовский. По его словам, подорожание будет очень ощутимым.

Если мигрантам запретят работать в Москве, это вызовет неизбежный скачок цен, особенно на такси и услуги курьеров. Сложно сказать, на 15% или 20%, но удар по карману потребителей будет заметным. Еще ограничения в отношении мигрантов вызовут рост цен до 20-25% в разных отраслях — от строительства и ремонта до сферы услуг и торговли, — пояснил Климовский.

По его оценкам, некоторые участники рынка уйдут в тень и будут работать нелегально, что дополнительно ударит по городскому бюджету и интересам потребителей.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой обязать всех безвизовых мигрантов пройти биометрическую регистрацию до конца 2025 года. По его словам, это необходимо для полного учета иностранных граждан, находящихся на территории России. Парламентарий убежден, что такая мера повысит безопасность, так как «приезжие, которые знают, что информация о них под контролем, как минимум будут вести себя сдержаннее». Лидер ЛДПР пообещал добиваться 100-процентного учета мигрантов во всех регионах страны, чтобы помочь правоохранительным органам навести порядок.

мигранты
цены
такси
курьеры
экономика
запреты
Москва
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
Максим Ширяев
М. Ширяев
