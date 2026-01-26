Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 11:47

«Черепаха ползет быстрее»: россияне пожаловались на сбой в Telegram

В России зафиксировали масштабный сбой в работе Telegram

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российские пользователи пожаловались на плохую работу мессенджера Telegram. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», наибольшее количество сообщений о проблемах поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (29%). Затем следуют Санкт-Петербург (13%), Ленинградская область (11%), Приморский край (8%) и Мурманская область (5%).

«Черепаха ползет быстрее, чем грузятся видео в Telegram», «Ничего не обновляется, фото не грузятся», Ленобласть, Telegram встал», — пишут россияне.

Так, 53% жителей страны пожаловались на плохое функционирование мобильного приложения, а 23% отметили, что им не приходят оповещения. По словам специалистов, проблемы могут оказаться временными и возникнуть в результате аварии или технического сбоя.

Ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали массовый сбой в работе мобильного интернета. За несколько часов было зарегистрировано почти 1,5 тыс. жалоб. По словам местных жителей, у абонентов не открываются сайты и мессенджеры. Перебои со связью совпали с перекрытием ряда улиц в центральной части города.

До этого со сбоем столкнулась видеоплатформа TikTok. Пользователи отметили, что чаще всего у них не работал личный кабинет. Большая часть обращений поступила от владельцев Android-устройств — 63,5%. На iOS пришлось почти 30% случаев, а на Windows — около 6%.

