Сушёные грибы, перловка и солёные огурчики. Готовлю рассольник «По-купечески»: тот самый, душистый, из русской печи

Беру горсть сушёных грибов, перловку и бочковые огурчики — варю наваристый рассольник, как в старой русской печи. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для того, чтобы основательно и с душой согреться в любую стужу.

Получается обалденная вкуснятина: густой, душистый грибной бульон, мягкая, впитавшая все соки перловка и пикантная кисло-солёная нотка огурцов.

Для приготовления вам понадобится: 50 г сушёных белых грибов или смеси, 100 г перловой крупы, 3-4 солёных огурца, 1 луковица, 1 морковь, 3 картофелины, 2 ст.л. огуречного рассола, лавровый лист, перец горошком, зелень, сметана для подачи. Грибы залейте 2,5 л воды на 2 часа, затем варите в этой же воде 30 минут. Достаньте грибы, бульон процедите. Перловку отварите отдельно до мягкости. В кипящий грибной бульон опустите нарезанный картофель. Лук и морковь обжарьте, добавьте нарезанные кубиками огурцы и потушите 5 минут. Грибы нарежьте. В суп добавьте отварную перловку, обжарку с огурцами и грибы. Варите 10 минут, влейте рассол, добавьте лавровый лист и перец. Дайте настояться 20 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.

