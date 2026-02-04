Путин принял приглашение от Си Цзиньпина посетить Китай Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай в первой половине 2026 года

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине 2026 года, сообщил помощник российского главы Юрий Ушаков по итогам видеоконференции лидеров. По его словам, которые передает РИА Новости, Путин с благодарностью принял предложение.

В ходе разговора председатель Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года. Приглашение было с благодарностью принято, сроки и детали будут согласованы дополнительно, — отметил он.

Ранее Ушаков рассказал, что переговоры Путина и Си Цзиньпина были содержательными. По его словам, общение глав государств в начале года стало доброй традицией. Беседа продолжалась 1 час 25 минут.

До этого Путин заявил, что китайский народ стал для России дружеским. Лидеры открыли встречу по видеосвязи, находясь в Кремле и Доме народных собраний в Пекине. Президент РФ также символично отметил начало китайского сельскохозяйственного сезона «Личунь», отметив, что для отношений двух стран любое время года является весной.