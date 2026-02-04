Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:19

Ушаков дал оценку переговорам Путина и Си Цзиньпина

Ушаков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина были содержательными

Видеоконференция с Председателем КНР Си Цзиньпином
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были содержательными, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, общение глав государств в начале года стало доброй традицией. Беседа продолжалась 1 час 25 минут.

Такие контакты в последние годы стали хорошей сложившейся традицией общения глав государств. Это уже шестой такой разговор. Они проходят в начале года перед наступлением Нового года по лунному календарю, или, как его называют в Китае, праздником весны, — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что китайский народ стал для России дружеским. Лидеры открыли встречу по видеосвязи, находясь в Кремле и Доме народных собраний в Пекине. Переговоры были приурочены к кануну китайского Нового года и предстоящему празднику весны.

До этого Си Цзиньпин сообщил, что Китай и Россия решительно отстаивают итоги Второй мировой войны и международной справедливости. Помимо этого, он отметил, что культурно-гуманитарные отношения стран успешно и динамично развиваются.

Китай
переговоры
Владимир Путин
Си Цзиньпин
