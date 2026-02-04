Булыкин оценил переход скандального нападающего в «Зенит» Булыкин: польза от Дурана в «Зените» станет понятна только после выхода на поле

Предстоящие игры покажут, стал ли удачным для «Зенита» трансфер колумбийского нападающего Джона Дурана, заявил NEWS.ru экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. Бывший нападающий отметил, что тренер должен находить подход к игрокам с характером, чтобы команда действовала как единый механизм.

Для меня главный показатель — как футболист проявится в новом клубе. Хорошо покажет себя или нет. Пока он не сыграет, сказать ничего нельзя, потом уже будем обсуждать. Что с поведением? Посмотрим, вдруг он взялся за голову. Может быть, в контракте что-то прописано. Может, ему помогут адаптироваться и правильно себя вести находящиеся рядом бразильцы. Все футболисты обычно с характером. Тренер и руководство должны находить ключики, чтобы команда действовала как единый механизм, — сказал Булыкин.

Дуран выступал за «Астон Виллу», «Аль-Наср» и «Фенербахче». Выступая за турецкий клуб, форвард угодил в скандал. Празднуя гол в ворота «Галатасарая», Дуран вскочил на щит перед фанатами и схватился за пах. Клуб пожаловался в прокуратуру, обвиняя футболиста в домогательствах и эксгибиционизме.

Ранее эстонские клубы отправили в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) послание с требованием прекратить выплаты российским клубам. В письме подчеркивается, что выплаты российским клубам являются «циничными и несовместимыми с принципами европейского футбольного сообщества».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что это обращение ни к чему не приведет. По мнению депутата, инициатива не является личным мнением прибалтийской страны, и ее «кто-то об этом попросил».